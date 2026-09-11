В Пулково восстановили систему регистрации после технического сбоя

В петербургском аэропорту Пулково восстановили систему регистрации пассажиров после технического сбоя, сообщила пресс-служба аэропорта. Работы по восстановлению остальных сервисов продолжаются. Из-за неполадок пассажиров отдельных рейсов регистрировали вручную. На вылет были задержаны 23 рейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В петербургском аэропорту Пулково наладили систему регистрации пассажиров после сбоя

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В петербургском аэропорту Пулково наладили систему регистрации пассажиров после сбоя

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

О неисправности Пулково сообщил 11 сентября около 11:45. Из-за технического сбоя пассажиров на отдельных рейсах временно регистрировали вручную, также возникли проблемы с отображением информации на электронных табло. В аэропорту предупреждали, что время обслуживания может увеличиться. Число агентов по гостеприимству в терминале увеличили.

По данным онлайн-табло Пулково на момент сбоя, на вылет были задержаны 23 рейса. В аэропорту не сообщали, связаны ли задержки непосредственно с техническими неполадками.

Из-за проблем с табло информацию о вылете приходилось узнавать у гейтов по голосовым объявлениям. Очевидцы отмечали, что проблемы начались около 10:00, а некоторые пассажиры получали от авиакомпаний уведомления о переносе и отмене рейсов.

Главный операционный директор Пулково Павел Кушниренко обратился к пассажирам с просьбой набраться терпения и сообщил, что специалисты занимаются устранением неисправности. О восстановлении системы регистрации пресс-служба аэропорта сообщила в 12:51.

С 1 сентября Пулково тестирует концепцию «Тихий аэропорт», в рамках которой количество голосовых объявлений в терминале сокращено. Основную информацию о рейсах пассажирам предлагают получать с электронных экранов, онлайн-табло, через чат-бот аэропорта и у агентов по гостеприимству. По громкой связи продолжают объявлять о начале посадки и других обязательных статусах рейсов.

Полина Пучкова