Арбитраж Петербурга отказал Генпрокуратуре в иске об акциях Петербургского нефтяного терминала

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 сентября отказал Генеральной прокуратуре в иске к супругам Васильевым, в рамках которого надзорное ведомство требовало изъять у них 45% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» и начисленные дивиденды на 4 млрд рублей, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитраж не поддержал иск Генпрокуратуры к владельцам 45% акций Петербургского нефтяного терминала

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Арбитраж не поддержал иск Генпрокуратуры к владельцам 45% акций Петербургского нефтяного терминала

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Генпрокуратура подала иск 27 августа. Суд рассмотрел дело по существу менее чем за две недели. Как следует из обстоятельств заседания, суд отказал стороне защиты в заявленных ходатайствах и в тот же день вынес решение об отказе в удовлетворении иска.

Для защиты решение стало неожиданным. По словам представителей стороны Васильевых, они рассчитывали на длительное разбирательство и готовились к сложному спору с Генпрокуратурой.

Поводом для иска стали сделки 2023 года, в рамках которых Сергей Васильев перевел из зарубежной юрисдикции принадлежавшие ему акции терминала. На тот момент речь шла о 50% акций, которые бизнесмен оформил на себя как на гражданина России.

Генпрокуратура оспаривала эти сделки, полагая, что при их совершении были нарушены указы президента, регулирующие сделки с иностранными лицами.

Матвей Николаев