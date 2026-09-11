В Петербурге благодаря борьбе с нелегальной занятостью бюджет получил 340 млн рублей

В первом полугодии 2026 года бюджет Санкт-Петербурга получил 340 млн рублей дополнительных налоговых поступлений благодаря мерам по борьбе с нелегальной занятостью. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости.

Признаки нарушений законодательства в сфере оформления трудовых отношений выявили почти у 700 организаций. В первые месяцы года состоялось 46 заседаний комиссии и районных рабочих групп.

«Только в первые месяцы года состоялось 46 заседаний комиссии и районных рабочих групп. На них было рассмотрено более половины организаций, приглашенных к участию в работе МВК: всего за этот период на заседания были вызваны 682 организации, в которых были выявлены признаки нарушений законодательства в сфере оформления трудовых отношений»,— рассказали в комитете по труду и занятости Петербурга.

По итогам проверок работодатели перечислили дополнительные суммы НДФЛ и страховых взносов. В результате в первом полугодии городской бюджет получил за их счет 340 млн рублей.

Полученные средства могут быть направлены на развитие социальной инфраструктуры, благоустройство, содержание и развитие городских территорий, а также реализацию социальных программ.

Матвей Николаев