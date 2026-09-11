Липецкого водителя оштрафовали за оскорбление волонтера на заправке

Суд назначил 25-летнему жителю Лебедянского района Липецкой области штраф в размере 3 тыс. руб. за то, что мужчина оскорбил волонтера, которая дежурила на автозаправочной станции. Об этом рассказали в региональной прокуратуре 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент на АЗС в Липецке произошел ранним утром в июле этого года. В этот день топливо отпускали автомобилям с четной первой цифрой госномера. Номер на машине мужчины начинался с нечетной цифры, но он все равно хотел заправить авто. Волонтер начала разъяснять ему действующий в регионе порядок продажи топлива, но в ответ получила «оскорбительные высказывания в неприличной форме». Действия мужчины были квалифицированы как оскорбление по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (штраф для граждан — до 5 тыс. руб.).

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что дежурство сотрудников администрации Липецка на АЗС для регулирования очередей завершилось. В пресс-службе мэрии заявили, что организовать такую работу на постоянной основе силами местных властей невозможно. При этом «Роснефти», «Лукойлу» и Teboil направлены требования регулировать очереди на заправках с помощью своих сотрудников. Сотрудники муниципальных учреждений круглосуточно дежурили на наиболее загруженных заправках. Кроме того, к обеспечению порядка на АЗС привлекали полицию и Росгвардию. Дежурство вводилось, в частности, для контроля за соблюдением режима «чет-нечет». Он был отменен 31 июля, но затем снова начал действовать с 13 августа, чтобы упорядочить очереди и равномернее распределять поток машин.

Денис Данилов