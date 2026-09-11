На новую транспортную схему Калининградской области может уйти до двух лет

В Калининграде и Калининградской области разработают новую транспортную схему. К работе уже приступили специалисты федерального Минтранса, сообщил 10 сентября во время прямой линии губернатор Алексей Беспрозванных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспрозванных: новую транспортную сеть в Калининградской области создадут за год-два

Беспрозванных: новую транспортную сеть в Калининградской области создадут за год-два



По его словам, на формирование и настройку новой транспортной сети может потребоваться от одного до двух лет. Необходимость изменений губернатор связал в том числе с активным жилищным строительством и появлением новых кварталов.

«Мы почти 1 200 квадратных метров в год вводим жилья. У нас появляются новые кварталы, новые улицы, но маршруты остаются теми же. Частично, точечно меняются какие-то остановки при том же объеме транспорта, но не учитывается сопряженность транспорта электрического, бензинового и так далее»,— подчеркнул господин Беспрозванных.

Пока новая транспортная сеть находится в стадии разработки, текущие проблемы, по словам губернатора, будут решаться в ручном режиме.

Матвей Николаев