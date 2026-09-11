В Петербурге за год число магазинов спортивных товаров сократилось на 16%

Количество магазинов спортивных товаров в Санкт-Петербурге за год сократилось на 16%, до 838 точек. Об этом 11 сентября пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число магазинов спорттоваров в Петербурге за год снизилось до 838

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Число магазинов спорттоваров в Петербурге за год снизилось до 838

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

С начала 2025 года в ключевых торговых центрах города закрылись как минимум шесть магазинов спортивных товаров, одновременно открылись шесть новых точек. В первой половине 2026 года такие магазины занимали около 3% площадей в петербургских торговых центрах.

По словам консультантов, под закрытие в первую очередь попадают магазины с неоправданно большой площадью, высокой арендной ставкой и низким покупательским трафиком.

При этом онлайн-продажи спортивных товаров в Санкт-Петербурге продолжают расти. С января по июнь объем категории увеличился на 18,3% по сравнению с первой половиной 2025 года.

По объему продаж спортивные товары традиционно входят в десятку наиболее популярных категорий интернет-торговли. Их доля в общем объеме онлайн-продаж в Санкт-Петербурге составляет 3,2%.

Матвей Николаев