Экс-депутату красноярского заксобрания от ЛДПР отменили домашний арест

Центральный районный суд Красноярска по итогам заседания 11 сентября не стал продлевать домашний арест бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Александру Глискову. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Глисков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Глисков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Домашний арест заменен на запрет определенных действий. Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2026 года был отменен приговор по делу о взятке в отношении Александра Глискова, по которому он получил 10 лет колонии и штраф в 10 млн руб. Расследование дела возобновили, а экс-депутата перевели из колонии под домашний арест. Срок домашнего ареста ранее продлевался дважды — в мае и в июле.

На следующей неделе в Красноярском крае, помимо выборов депутатов Госдумы РФ, пройдут выборы в законодательное собрание региона. Напомним, Александр Глисков дважды избирался в краевой парламент — в 2016 и в 2021 годах. В 2025 году после обвинительного приговора он был лишен мандата.

Валерий Лавский