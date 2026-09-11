В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении петербурженки из-за неразделенной любви

В Московской области задержали подозреваемых в похищении жительницы Санкт-Петербурга, которое произошло в марте 2026 года. По версии следствия, причиной преступления стала неразделенная любовь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербурженку похитили у дома на Московском проспекте и четыре дня удерживали в Чехове

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербурженку похитили у дома на Московском проспекте и четыре дня удерживали в Чехове

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербурженку подкараулили возле дома на Московском проспекте. Угрожая ножом, злоумышленники посадили женщину в автомобиль и вывезли ее в квартиру в Чехове. Там ее удерживали силой в течение четырех дней.

Женщине удалось сбежать и обратиться в полицию. В совершении преступления подозревают двух мужчин и женщину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Матвей Николаев