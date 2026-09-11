В Калининградской области спустя 17 лет предъявили обвинение в убийстве беременной женщины

Следователи предъявили 60-летнему жителю Калининградской области обвинение в убийстве беременной женщины, совершенном в 2009 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК России, пишет ТАСС.

«60-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью в 2009 году»,— говорится в сообщении.

Утром 10 мая 2009 года в парке Полесска обнаружили тело 22-летней местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями груди, спины и шеи. На момент преступления женщина находилась на 31–32-й неделе беременности. Долгое время убийство оставалось нераскрытым.

В результате совместной работы следователей-криминалистов регионального управления и Главного управления криминалистики СК России, а также сотрудников ГУУР МВД России и регионального управления МВД удалось получить информацию о возможной причастности к преступлению 60-летнего местного жителя.

Расследованию помогли новые экспертно-криминалистические возможности. Ольфакторная судебная экспертиза установила наличие на одежде погибшей, изъятой во время первоначальных следственных действий, запахового следа обвиняемого.

По версии следствия, в ночь на 10 мая 2009 года мужчина находился в парке в состоянии алкогольного опьянения. Там у него возник конфликт с местной жительницей, в ходе которого он нанес ей множественные удары складным ножом в область груди, шеи и спины, после чего скрылся.

Мужчину задержали и допросили, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Матвей Николаев