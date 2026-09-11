В ежегодную выставку «Архитектура как искусство», открывшуюся 9 сентября в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, вошли 83 проекта победителей и финалистов Международной премии «Золотой Трезини» из тринадцати стран: помимо российских, представлены проекты из Аргентины, Бразилии, Греции, Грузии, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Китая, ОАЭ, США и Японии.

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Все работы очень разные: технологическая смелость азиатской архитектуры здесь соседствует с деликатной российской реставрацией, образными решениями театральных и выставочных художников, мастерскими произведениями архитектурной керамики и светового искусства, а также дерзкими студенческими проектами, задающими ориентиры на будущее.

Торжественная церемония открытия прошла в конференц-зале музея. Среди выступавших были председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Наталия Сидоркевич, председатель КГИОП Алексей Михайлов, генеральный директор музея Владимир Григорьев, представители СПбГУ, СПбГАСУ и Академии имени Штиглица. Председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, направивший участникам выставки свое приветствие, подчеркнул, что премия стала неотъемлемой частью международного имиджа города и авторитетной глобальной платформой для профессионального диалога зодчих со всего мира.

«Представленные работы подтверждают, что архитектура была и остается искусством, несмотря на попытки свести ее исключительно к утилитарному ремеслу»,— отметил председатель оргкомитета премии «Золотой Трезини» Павел Черняков, поблагодарив музей за многолетнее сотрудничество и возможность ежегодно передавать в государственное музейное собрание материалы проектов лауреатов, представляющих лучшие образцы мировой архитектуры.

На церемонии открытия также выступили авторы и представители проектов — победителей прошлого сезона, а завершило ее выступление Дмитрия Комова, оперного певца и автора художественного образа статуэтки «Золотой Трезини», созданной им в 2018 году. В его исполнении прозвучали ариозо Канио из оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» и ария Калафа из оперы Джакомо Пуччини «Турандот».

Среди гостей вернисажа были кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров, представители Министерства культуры, консульств Швейцарии, Израиля и Китая, а также петербургские архитекторы и деятели культуры. После официальной части публика отправилась в выставочные залы, где у планшетов начались профессиональные дискуссии. Посетители изучали рендеры, натурные фотографии и концептуальную графику.

Выставка продлится до 22 сентября, торжественная церемония награждения победителей состоится 20 ноября в Государственном Эрмитаже. 15 сентября завершается прием заявок на новый сезон «Золотого Трезини».