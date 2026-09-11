Потерявшим скот из-за узелкового дерматита иркутянам выдадут по 15 тыс. рублей
Жители Иркутской области, потерявшие скот в результате вспышки узелкового дерматита, смогут получить дополнительно по 15 тыс. руб. Размер единовременной помощи пострадавшим утвержден указом губернатора Игоря Кобзева, опубликованным 11 сентября.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Граждане должны подать заявление на такую помощь до 25 сентября. Списки заявителей будут готовы не позднее 1 октября.
«При совместном осуществлении несколькими гражданами деятельности в сфере сельского хозяйства право на получение единовременной материальной помощи имеет один из граждан… по согласованию между ними»,— отмечается в указе.
О вспышке узелкового дерматита под Иркутском стало известно 6 сентября. Как писал «Ъ», власти региона установили размер компенсации при изъятии и уничтожении скота в зоне заражения: 304 руб. за 1 кг живого веса коровы, 308 руб. за 1 кг мелкого рогатого скота и 250 руб. за 1 кг свиней.