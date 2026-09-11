Потерявшим скот из-за узелкового дерматита иркутянам выдадут по 15 тыс. рублей

Жители Иркутской области, потерявшие скот в результате вспышки узелкового дерматита, смогут получить дополнительно по 15 тыс. руб. Размер единовременной помощи пострадавшим утвержден указом губернатора Игоря Кобзева, опубликованным 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Граждане должны подать заявление на такую помощь до 25 сентября. Списки заявителей будут готовы не позднее 1 октября.

«При совместном осуществлении несколькими гражданами деятельности в сфере сельского хозяйства право на получение единовременной материальной помощи имеет один из граждан… по согласованию между ними»,— отмечается в указе.

О вспышке узелкового дерматита под Иркутском стало известно 6 сентября. Как писал «Ъ», власти региона установили размер компенсации при изъятии и уничтожении скота в зоне заражения: 304 руб. за 1 кг живого веса коровы, 308 руб. за 1 кг мелкого рогатого скота и 250 руб. за 1 кг свиней.

Валерий Лавский