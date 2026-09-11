Стоимость реставрации Дома офицеров в Воронеже может превысить 2 млрд рублей

Общая стоимость всех ремонтно-реставрационных работ по Дому офицеров на проспекте Революции в Воронеже (объект культурного наследия регионального значения «Мариинская гимназия»), включая инженерные системы, может превысить 2 млрд руб. В здании еще предстоит восстановить интерьеры, обновить системы и благоустроить территорию. Об этом 11 сентября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации главы региона, на объекте уже полностью восстановили ризалит, гранитные колонны, входную группу и оконные проемы главного фасада. На 99% завершено усиление фундаментов. В настоящее время продолжается реставрация кровли и фасадов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», единственным участником и победителем конкурса на продолжение реставрации ОКН «Мариинская гимназия» стало московское ООО «Культреставрация» Дмитрия Димитриенко. Эта компания также выполняет первый этап работ за 210 млн руб. Второй контракт достался ей по начальной цене 300 млн руб. Завершить работы в рамках первого этапа по техническому заданию требуется до 30 декабря 2027 года, а второго — до 30 сентября 2028-го.

Денис Данилов