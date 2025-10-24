Реконструкцией Дома офицеров в Воронеже займется московская фирма за 210 млн

Победителем конкурса Минкульта РФ на реставрацию Дома офицеров в Воронеже (объект культурного наследия регионального значения «Мариинская гимназия») стало московское ООО «Культреставрация» Дмитрия Димитриенко. Подписанный контракт опубликован на портале госзакупок. Компания известна разработкой проекта реставрации Дома офицеров за 61,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом офицеров в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Дом офицеров в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конкурсе приняли участие три претендента. «Культреставрация» и занявший третье место участник не стали снижать начальную цену контракта в 210 млн руб. Кандидат, оказавшийся на втором месте, готов был выполнить работы за 208,8 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Культреставрация» было зарегистрировано в Москве в марте 2014 года. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственный владелец и генеральный директор — Дмитрий Димитриенко. 2024 год компания завершила с выручкой 601 млн руб. и чистой прибылью 17 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 565 млн и 21 млн соответственно. С мая 2017 года общество получило 83 госконтракта на 3,1 млрд руб. в сумме, в том числе 41 на 1,8 млрд от Министерства культуры РФ.

По условиям контракта, победителю торгов до 30 декабря 2027 года предстоит отремонтировать фасад здания, крышу, чердачное пространство, а также провести реставрацию декоративно-художественных покрасок и архитектурно-лепного декора.

В 2024 году губернатор Александр Гусев заявлял о планах перепрофилировать «Мариинскую гимназию» из здания Областного дома молодежи (ОМЦ) под Центр военно-патриотического воспитания. В июле глава региона сообщил, что часть объекта будет отведена под Центр допризывной подготовки. По данным сервиса 2 ГИС, сейчас ОМЦ располагается на улице Плехановской, 23.

Алина Морозова