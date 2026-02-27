Московская компания продолжит реставрацию Дома офицеров в Воронеже за 300 млн

Единственным участником и победителем конкурса на продолжение реставрации объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Мариинская гимназия» на проспекте Революции в Воронеже (известен как Дом офицеров) стало московское ООО «Культреставрация» Дмитрия Димитриенко. Эта компания уже выполняет первый этап работ за 210 млн руб. Второй контракт достался ей по начальной цене 300 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Дом офицеров в Воронеже с осени скрыт под фасадной сеткой

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Культреставрация» было зарегистрировано в Москве в марте 2014 года. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Единственный владелец и генеральный директор — Дмитрий Димитриенко. 2024 год компания закончила с выручкой 601 млн руб. и чистой прибылью 17 млн руб. Более актуальные финпоказатели пока не опубликованы. С мая 2017 года общество получило 84 госконтракта на 3,3 млрд руб. в сумме, в том числе 44 на 2 млрд от Министерства культуры РФ, которое выступало заказчиком в обеих закупках на реставрацию Дома офицеров.

Работы в рамках второго этапа реставрации необходимо выполнить до 30 сентября 2028 года. За это время подрядчику предстоит укрепить кирпичную кладку на фасаде здания, восстановить систему водостоков, заменить оконные проемы и выполнить отделку наружных откосов, обновить подоконники, отреставрировать карнизы, пилястры (плоский вертикальный выступ на поверхности стены), сандрики (небольшой профилированный карниз, напоминающий полку) и другие архитектурные элементы, а также фрагменты лепного декора.

Контракт на первый этап реставрации Дома офицеров «Культреставрация» выиграла в октябре 2025 года. Работы в рамках него требуется завершить до 30 декабря 2027 года.

Фото до начала реконструкции. Историческое название Дома офицеров — Мариинская гимназия. Первую в Воронеже женскую гимназию возвели в 1875 году Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Дом офицеров во время снегопада, фасад которого закрыт строительными лесами в ходе реставрационных работ. Высота четырехэтажного здания составляет 14,3 метра, площадь — 2,6 тыс. кв. м Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочий на строительных лесах в самом начале реставрационных работ. Первоначально двухэтажное здание построено по проекту губернского архитектора В. Е. Переверзева. Спустя 30 лет, 1905 году, частично надстроен третий этаж по проекту архитектора А. М. Баранова. В 1931 году достроена новая часть в стиле конструктивизм Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Надпись «Дом молодежи» на внутренней стене Дома офицеров как напоминание о разнообразии назначения здания Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вид на внутреннее пространство, над окнами — художественное панно. Дом является редким примером в архитектуре города, обладающим целостной объемно-пространственной композицией, но сочетающим стили разного времени. Это классицизм, конструктивизм и советский неоклассицизм Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Резные деревянные двери бывшего концертного зала на втором этаже. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало. Работа по восстановлению была проделана в середине 1940-х годов архитектором Б. Н. Зотовым — в стиле «сталинский ампир» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ряды кресел в концертном зале Дома офицеров. В октябре 1957 года здесь выступал композитор Дмитрий Шостакович Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участок пола в концертном зале Дома офицеров, наглядно показывающий степень износа и упадок состояния здания Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Хрустальная люстра диаметром более 2-х метров в форме звезды под потолком концертного зала, сохранившаяся с советских времен Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Концертный зал Дома офицеров с видом на сцену Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Закулисное пространство концертного зала Дома офицеров с декорациями и сценическим реквизитом. Первоначальное назначение казенной женской гимназии было актуально до 1917 года. После Октябрьской революции здание муниципализировали: сначала там открылась советская трудовая школа, а в 1920-е гг. — педагогический техникум Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из лестничных пролетов. В 1931 году Дом офицеров переделали по проекту московского архитектора: до 1960 года здесь располагался Дом Советской армии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Бильярдная комната в Доме офицеров с накрытым бильярдным столом. С 1960 года до 2011-й здание находилось в пользовании гарнизонного дома офицеров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Танцевальный зал Дома офицеров с зеркалами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Репетиционный зал Воронежской филармонии, которая вместе с ГАУ ВО «Областной молодежный центр» пользуется зданием Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Разрушенный вождь, лежащий за кулисами концертного зала Дома офицеров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Мариинская гимназия имеет коридорную планировочную систему с расположением помещений с двух сторон, характерную для учебных заведений Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Одна из советских скульптур в интерьерах Дома офицеров, отраженная в стеклянной поверхности Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лепнина с военными сюжетами в интерьерах — неотъемлемый атрибут «сталинского ампира» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Спуск в подвальное помещение Дома офицеров, где ранее располагался тир, о чем напоминает надпись на стене Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Старинная лестница в Доме офицеров с ограждением в виде сквозной балюстрады с деревянными перилами и фигурными балясинами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Картина, размещенная в интерьере Дома офицеров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Трехмаршевая чугунная лестница с конструкциями, выполненными в технике чугунного литья, ажурным сквозным ограждением в форме балюстрады, ступенями и площадками, установленным на опорных стойках, включая покрытие из металлической плитки квадратной формы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лепнина с изображением артиллерийского орудия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Информационный стенд с правилами стрельбы в подвальном помещении Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вид на помещение тира в подвале Дома офицеров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Музыкальные инструменты и оборудование, хранящиеся среди хлама в подвальном помещении Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Помещение Дома офицеров со строительным мусором после обрушения части потолка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Плакат, лежащий на полу в подвальном помещении Дома офицеров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Потолок в одном из помещений Дома офицеров с поврежденной отделкой Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поврежденный потолок уже в другом помещений Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Открытая проводка и инженерные элементы в интерьере Дома офицеров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Повреждение штукатурки на потолке с оголённой деревянной дранкой Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Двери в здании Дома офицеров с надписью «Уходя, гасите свет» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 34 Фото до начала реконструкции. Алина Морозова