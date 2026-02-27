Московская компания продолжит реставрацию Дома офицеров в Воронеже за 300 млн
Единственным участником и победителем конкурса на продолжение реставрации объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Мариинская гимназия» на проспекте Революции в Воронеже (известен как Дом офицеров) стало московское ООО «Культреставрация» Дмитрия Димитриенко. Эта компания уже выполняет первый этап работ за 210 млн руб. Второй контракт достался ей по начальной цене 300 млн руб., сообщается на портале госзакупок.
Дом офицеров в Воронеже с осени скрыт под фасадной сеткой
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным Rusprofile, ООО «Культреставрация» было зарегистрировано в Москве в марте 2014 года. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Единственный владелец и генеральный директор — Дмитрий Димитриенко. 2024 год компания закончила с выручкой 601 млн руб. и чистой прибылью 17 млн руб. Более актуальные финпоказатели пока не опубликованы. С мая 2017 года общество получило 84 госконтракта на 3,3 млрд руб. в сумме, в том числе 44 на 2 млрд от Министерства культуры РФ, которое выступало заказчиком в обеих закупках на реставрацию Дома офицеров.
Работы в рамках второго этапа реставрации необходимо выполнить до 30 сентября 2028 года. За это время подрядчику предстоит укрепить кирпичную кладку на фасаде здания, восстановить систему водостоков, заменить оконные проемы и выполнить отделку наружных откосов, обновить подоконники, отреставрировать карнизы, пилястры (плоский вертикальный выступ на поверхности стены), сандрики (небольшой профилированный карниз, напоминающий полку) и другие архитектурные элементы, а также фрагменты лепного декора.
Контракт на первый этап реставрации Дома офицеров «Культреставрация» выиграла в октябре 2025 года. Работы в рамках него требуется завершить до 30 декабря 2027 года.