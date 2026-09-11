Авиарейсы массово задерживаются в Екатеринбурге из-за ограничений на полеты
Более 10 рейсов не могут отправиться из Екатеринбурга на фоне введенных ограничений на полеты из-за беспилотной опасности в Свердловской области, следует из расписания аэропорта Кольцово.
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
В данный момент наблюдаются задержки среди следующих компаний:
- «Уральские авиалинии»: Москва, Сочи;
- «Ямал»: Ноябрьск, Новый Уренгой;
- Utair: Уфа, Самара, Ханты-Мансийск;
- «Россия»: Красноярск, Сочи;
- FlyOne Armenia (Ереван), Red Wings (Оренбург), «Аэрофлот» (Москва, также отменен другой московский рейс).
Режим опасности атаки дронов на Среднем Урале действует с 9:05. Позднее Росавиация ввела в Кольцово временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.