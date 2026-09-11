Авиарейсы массово задерживаются в Екатеринбурге из-за ограничений на полеты

Более 10 рейсов не могут отправиться из Екатеринбурга на фоне введенных ограничений на полеты из-за беспилотной опасности в Свердловской области, следует из расписания аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В данный момент наблюдаются задержки среди следующих компаний:

«Уральские авиалинии»: Москва, Сочи;

«Ямал»: Ноябрьск, Новый Уренгой;

Utair: Уфа, Самара, Ханты-Мансийск;

«Россия»: Красноярск, Сочи;

FlyOne Armenia (Ереван), Red Wings (Оренбург), «Аэрофлот» (Москва, также отменен другой московский рейс).

Режим опасности атаки дронов на Среднем Урале действует с 9:05. Позднее Росавиация ввела в Кольцово временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ирина Пичурина