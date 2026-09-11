В аэропорту Екатеринбурга введены ограничения на фоне опасности БПЛА

Органами управления воздушным движением в аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Свердловской области с 9:05 действует режим беспилотной опасности. Его также ввели в соседних Челябинской и Курганской областях, а также в Пермском крае.

Сегодня в Екатеринбурге начался Международный фестиваль молодежи (МФМ), который продлится до 17 сентября и соберет 10 тыс. участников — 5 тыс. россиян и 5 тыс. граждан 191 страны в возрасте до 35 лет. Ожидается участие представителей правительства России и популярных исполнителей.

Ирина Пичурина