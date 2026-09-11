Режим опасности БПЛА введен в Свердловской области

В Свердловской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. По данным регионального МЧС, режим введен с 9:05.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

О подозрительных объектах нужно рассказать по номеру 112. «Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников»,— напомнил глава региона. Возможно ограничение работы связи и интернета.

Ранее беспилотную опасность в Свердловской области объявляли 9 сентября. Тогда, по информации Минобороны РФ, над регионом сбили БПЛА Украины самолетного типа.

Сегодня в Екатеринбурге начался Международный фестиваль молодежи (МФМ), который продлится до 17 сентября и соберет 10 тыс. участников — 5 тыс. россиян и 5 тыс. граждан 191 страны в возрасте до 35 лет. Ожидается участие представителей правительства России и популярных исполнителей.

Ирина Пичурина