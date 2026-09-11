В результате нападения медведя погиб житель Красноярского края

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливает обстоятельства гибели 40-летнего жителя поселка Южно-Енисейский, подвергшегося нападению медведя.

По данным правоохранительного ведомства, трагедия произошла 6 сентября в лесу недалеко от поселка Южно-Енисейский. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Впоследствии хищник был убит охотниками.

«При встрече с крупным хищником у человека практически нет шансов на спасение»,— отметили в региональном главке СКР, настоятельно порекомендовав жителям края воздержаться от посещения лесов из-за высокой активности медведей.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе в Сибири застрелили не менее 200 потенциально опасных бурых медведей. В начале сентября в регионах Сибирского федерального округа не спадает интенсивность охоты на хищников, которые все чаще появляются в населенных пунктах.

Михаил Кичанов