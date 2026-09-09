Хищников взяли на мушку

В августе в Сибири застрелили не менее 200 потенциально опасных бурых медведей. В начале сентября в регионах Сибирского федерального округа не спадает интенсивность охоты на хищников, которые все чаще появляются в населенных пунктах. Эксперты называют такое поведение медведей аномальным, а его причинами считают неурожай ягод и орехов в сибирской тайге, рост численности вида и лесные пожары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В условиях аномальной активности медведей сибирякам не приходится жалеть патроны

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ В условиях аномальной активности медведей сибирякам не приходится жалеть патроны

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Только в августе в Сибири пришлось ликвидировать около 200 потенциально опасных медведей. Статистические данные привели в министерстве лесного хозяйства Республики Тыва.

Впрочем, данные из отдельных субъектов федерации говорят о том, что эта цифра может быть больше. 3 сентября министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края сообщало о том, что к этому дню в регионе добыто более 180 «потенциально конфликтных особей». Также в начале этого месяца в эфире телеканала «Прима» начальник охотнадзора министерства Николай Мальцев говорил о 60 медведях, застреленных только в окрестностях Красноярска.

В Республике Алтай после смертельного нападения зверя на туристку, произошедшего 19 августа у села Артыбаш, и до 8 сентября, по данным правительства региона, было добыто уже 55 медведей. «Всего на данный момент в рамках регулирования численности в Хакасии обезврежено 52 особи бурого медведя»,— сообщило, в свою очередь, министерство природных ресурсов и экологии республики.

Как писал «Ъ-Сибирь», проблема, вызванная выходами медведей к населенным пунктам, приобрела особую актуальность после ряда случаев их нападения на людей. После трагедии на Алтае в Красноярском крае были найдены истерзанные хищниками тела двух отправившихся за грибами женщин. Спастись от напавших медведей удалось нескольким жителям в Кемеровской и Иркутской областях.

В начале этого месяца проблема не утратила свою остроту. По подсчетам красноярского минприроды, 5 и 6 сентября в крае застрелили в общей сложности 37 медведей. 8 сентября — 10. Администрация Енисейского округа края проинформировала о том, что за 8 сентября поступило пять сообщений от жителей о выходе медведей, после чего четырех животных застрелили. 9 сентября пришлось убить хищника, зашедшего в деревню Еркалово.

Одной из причин сложившейся ситуации стал неурожай в тайге ягод, грибов и кедрового ореха. Это заставляет медведей искать пищу в населенных пунктах. Кемеровский губернатор Илья Середюк в ходе прямой линии 3 сентября назвал еще одной причиной лесные пожары в Красноярском крае, которые гонят медведей в Кузбасс.

Кроме того, по мнению экспертов, значительную роль сыграл рост популяции этого вида. «Это нестандартная ситуация, когда одновременно на многих территориях зафиксировано поведение вот такое, когда медведи ведут себя неадекватно»,— охарактеризовал положение дел Николай Мальцев. По его данным, в целом численность бурых медведей в мире за последние примерно 30 лет выросла в 2,5—3 раза.

Главный эксперт отдела регулирования минприроды Хакасии Дмитрий Сергеев также назвал ситуацию аномальной.

«Численность зверя превышает (норму.— «Ъ»). Идет вытеснение более сильными слабых. Им места не хватает, они выходят непосредственно к человеку… Наблюдается второй год и, думаю, не последний»,— заметил он.

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность бурого медведя в России на 2026 год составляет 307,9 тыс. особей, сообщило 9 сентября РИА «Новости» со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии РФ. По данным ведомства, с 1990 года она увеличилась в 2,3 раза. В Сибири больше всего этих животных насчитывается в Красноярском крае (26,6 тыс.) и Иркутской области (22,4 тыс.).

По оценке минприроды Тувы, если зима 2026—2027 годов окажется суровой, «весной нас ждет вторая волна нашествия оголодавших шатунов».

Валерий Лавский