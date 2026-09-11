На трассе Гатчина — Ополье полицейские остановили стрельбой пьяного лихача

В Ленинградской области инспекторы ДПС применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя, который пытался скрыться от полиции. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти инспекторы ДПС открыли огонь по машине пьяного водителя

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Ленобласти инспекторы ДПС открыли огонь по машине пьяного водителя

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранним утром дорожные полицейские заметили Skoda Octavia, водитель которой вызвал подозрения. На законное требование остановиться он ответил увеличением скорости и попытался скрыться. За нарушителем организовали погоню, к которой присоединились другие экипажи ДПС.

На автодороге Гатчина — Ополье водитель начал совершать опасные маневры. После неоднократных предупреждений инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух. Поскольку нарушитель не остановился, полицейские открыли огонь по автомобилю и повредили его колеса.

За рулем оказался 38-летний местный житель с признаками опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и уклонение от исполнения административного наказания.

В отношении водителя вновь составят несколько административных протоколов. Кроме того, по факту произошедшего может быть возбуждено уголовное дело.

Матвей Николаев