Зодчие города

Ежегодный профессиональный конкурс «Строитель года — 2026» объявлен открытым. В этом году компании и специалисты отрасли могут подать заявки на участие в 11 номинациях.

Восемь из них требуют профессиональной отраслевой оценки, поэтому они вошли в группу «Выбор экспертного жюри». Это такие номинации, как «Компания года», «Топ-менеджер года», «За заслуги перед строительной отраслью», «Лучший проект в области сохранения культурного наследия», «Работодатель года», «Лучшая компания в сфере строительства жилья комфорт-класса», «Лучшая компания в сфере строительства жилья премиум-класса» и «Лучшая компания в сфере строительства апартаментов». Победителей в них определяет комиссия из экспертов строительной отрасли, представителей органов власти и профессиональных организаций.

Три номинации — «Выбор горожан»: победителей в них определяют жители Петербурга путем интернет-голосования. Это «Лучший объект образовательного учреждения», «Лучший проект благоустройства» и «Лучший проект градостроительной интеграции».

Компании, реализовавшие заметные проекты и решившие показать, что они являются настоящими зодчими Санкт-Петербурга, могут принять участие в профессиональном конкурсе и до 4 октября заполнить анкету участника. Претенденты в этом году имеют возможность выдвигаться как самостоятельно, так и по инициативе экспертов и профессионального жюри. Подведение итогов и церемония награждения состоятся 12 ноября.

Инициатором и организатором «Строителя года» является СРО А «Объединение строителей СПб».

Ангелина Гуляева