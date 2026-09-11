В петербургском метро восстановили движение после падения человека на пути

Причиной задержки движения поездов на красной линии Петербургского метрополитена утром 11 сентября стало падение человека на пути на станции «Автово». Об этом сообщили в пресс-службе метро, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На станции «Автово» пассажир упал на пути, движение поездов восстановили

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ На станции «Автово» пассажир упал на пути, движение поездов восстановили

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На станцию прибыла аварийная бригада. Пассажира подняли с путей, он остался жив. На место вызвали скорую помощь.

В 9:18 движение поездов на красной линии было полностью восстановлено.

Матвей Николаев