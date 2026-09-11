В Петербурге в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до +15 градусов

В Санкт-Петербурге в пятницу, 11 сентября, сохранится облачная погода. Сильного дождя, который прошел накануне, не ожидается, однако местами возможны кратковременные осадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 11 сентября будет облачно, воздух прогреется до +15 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге 11 сентября будет облачно, воздух прогреется до +15 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем ветер будет западным и северо-западным, умеренным. В 6:00 температура воздуха составила +11,5 градуса, днем ожидается от +13 до +15 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем начнет повышаться.

Солнце в Санкт-Петербурге 11 сентября взошло примерно в 06:16, а зайдет в 19:32. Продолжительность светового дня составит около 13 часов 15 минут.

В выходные станет немного теплее. В субботу воздух прогреется до +14…+16 градусов, в воскресенье — до +16…+18 градусов. В оба дня местами возможны кратковременные дожди.

Матвей Николаев