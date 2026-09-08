Лавров допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин согласился бы на встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если бы такое предложение поступило. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexey Pavlishak / Reuters Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

«Если такая возможность будет предложена — наши китайские хозяева (саммита АТЭС.—“Ъ”) будут организовывать программу — если она позволит и такое предложение поступит, не исключаю и даже более чем уверен, что наш президент не откажется от такой возможности»,— сказал господин Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. В нем поучаствуют представители 21 государства, в том числе Канады, Японии, Мексики, Южной Кореи. Владимир Путин подтвердил свое участие в шэньчжэньском саммите во время официального визита в Пекин в мае 2026 года.