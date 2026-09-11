Жители Новосибирской области осенью выбирают отдых внутри России

В сентябре–октябре 2026 года большинство жителей Новосибирской области выбирают путешествия по стране. На внутренний туризм приходится 73% от общего числа бронирований размещения, сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». При этом доля зарубежных поездок выросла год к году с 23% до 27%.

Заметнее всего вырос спрос на поездки в Узбекистан — количество бронирований размещения в этой стране увеличилось на 33% год к году. Также большей популярностью стала пользоваться Беларусь — рост числа бронирований составил 5%. В топ-5 наиболее популярных стран у жителей региона также вошли Таиланд, Турция и Абхазия.

Средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных отелях и апартаментах на сентябрь–октябрь 2026 года составляет 8,4 тыс. руб., что на 2% меньше, чем годом ранее.

Среди российских направлений в бархатный сезон жители Новосибирской области чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Владивосток и Калининград. При этом наиболее заметный рост числа бронирований размещения по сравнению с осенью прошлого года зафиксирован в Иркутске — в два раза и Владивостоке — на 31%.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах в России на сентябрь–октябрь 2026 года соответствует ценам прошлого года — 5,7 тыс. руб.

Чаще всего жители Новосибирской области путешествуют по России вдвоем: на пары без детей приходится 53% бронирований. Доля соло-путешественников составляет 27%, семей с детьми и компаний взрослых — по 10%.

Лолита Белова