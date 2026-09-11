В Приангарье создан первый промышленный кластер горно-обогатительного оборудования

Минпромторг РФ официально включил в федеральный реестр промышленный кластер по выпуску горно-обогатительного оборудования, созданный в Иркутской области. На сегодняшний день объединение насчитывает семь участников, в числе которых производители металлических каркасов, трубных элементов, емкостных конструкций, валов, автоматики, шкафов управления и пневматических систем. Как сообщил министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский, целью создания структуры является импортозамещение.

Управлением промышленного кластера займется Фонд развития промышленности Иркутской области. По словам директора фонда Яны Шевченко, в рамках программы на 2026–2030 годы планируется реализовать три инвестпроекта по выпуску импортозамещающего оборудования для золотодобычи. Участники объединения начнут производить детали для модульных установок цианирования «Акация», электролизные ванны, а также локализуют выпуск центробежных концентраторов и грохотов.

Отмечается, что участники кластера смогут претендовать на льготное финансирование и субсидии при закупке первых партий отечественных аналогов иностранной продукции. Размер компенсации может достигать 50% от подтвержденных затрат, но ограничен лимитом в 150 млн руб. Средства выделяются по итогам конкурсного отбора.

Лолита Белова