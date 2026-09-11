Трамп заявил, что не жалеет об атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о нападении на Иран в фервале. Он добавил, что воздерживается от атак на Иран «в полную силу» в том числе из-за выборов в Конгресс США в ноябре.

«Я не верю в слово “сожаление”. Всегда можно немного усомниться в себе. И несколько человек спрашивали меня об этом. Если бы пришлось сделать это снова, я поступил бы точно так же. Я лишил их ядерного потенциала»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

28 ферваля США начали военную операцию против Ирана. Спустя три месяца, в июне, стороны подписали меморандум о взаимопонимании, после чего начали переговоры. В начале июля стороны возобновили взаимные атаки.

По словам американского президента накануне, война с Ираном завершится после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Позже он допустил и более раннее прекращение боевых действий. Однако по информации The Wall Street Journal, в Белом доме обсуждают риск затягивания конфликта до конца президентского срока Дональда Трампа — до 2029 года.