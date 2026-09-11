Трамп допустил завершение войны с Ираном до выборов в ноябре

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом он сообщил в интервью NewsStation.

«Не знаю, удастся ли им устоять,— сказал господин Трамп, комментируя экономическое давление на Иран. — Но ситуация разрешится после выборов. Или, может быть, раньше. Но она разрешится сразу после выборов».

10 сентября Дональд Трамп заявил, что вооруженный конфликт с Ираном закончится после выборов в Конгресс 3 ноября. По его словам, Тегеран «отчаянно пытается повлиять» на ход выборов.

Однако, по информации источников The Wall Street Journal, высшие советники Белого дома поднимали в частном порядке вопрос о том, что война с Ираном может затянуться до конца президентского срока господина Трампа — до января 2029 года.