Новгородский профессор предупредила об опасности употребления незрелых зеленых томатов

Употребление незрелых зеленых томатов может привести к нарушениям работы нервной системы, включая потерю координации и судороги. Причиной этого является высокое содержание природного яда соланина. Наиболее уязвимыми к интоксикации считаются дети и пожилые люди, рассказала профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции НовГУ Ярослава Абдушаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор НовГУ рассказала, почему зеленые томаты могут быть опасны для здоровья

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Профессор НовГУ рассказала, почему зеленые томаты могут быть опасны для здоровья

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По словам специалиста, даже полностью созревшие томаты рекомендуется подвергать термической обработке. Это, как считает ученый, позволяет предотвратить формирование склеротических бляшек в сосудах.

«Томаты, которые продают зимой в супермаркетах, тоже дозревали по пути на полку, поэтому рекомендую их обрабатывать термически: лично я сначала их замораживаю, а потом уже готовлю. Дело в том, что при дозревании они меняют свой химический состав», — расскаала Ярослава Абдушаева..

В производственных условиях томаты начинают собирать на стадии молочной спелости, когда плоды приобретают светло-зеленый или беловатый оттенок. Такая степень зрелости позволяет овощам дольше храниться и переносить транспортировку. При этом спелость остается одним из ключевых показателей готовности плодов к уборке.

На Северо-Западе, по словам Ярославы Абдушаевой, не рекомендуют выращивать позднеспелые высокорослые сорта, поскольку они не всегда успевают полностью созреть даже в тепличных условиях.

«Исследования доказывают, что выращивать позднеспелые высокорослые сорта на Северо-Западе не рекомендуют, так как они не могут достигнуть полной спелости даже в теплице. Их собирают, когда они достигли нужных размеров и начали буреть, а затем укладывают в один ряд в картонные коробки на дозревание вместе с яблоками. Яблоки выделяют этилен, поэтому процесс созревания проходит намного быстрее», — отметила Ярослава Абдушаева.

Матвей Николаев