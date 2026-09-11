Светогорский ЦБК инвестирует в стаканчики

НПАО «Светогорский ЦБК» вложит более 3 млрд рублей в модернизацию бумагоделательной машины № 1 (БДМ-1). После обновления мощность производства картона-основы для различной упаковки и производства одноразовых стаканчиков увеличится на 40% к 2032 году. Эксперты называют стремление компании развивать направления упаковки логичным шагом и оценивают окупаемость инвестиций в 5–8 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За счет модернизации комбинат нарастит выпуск картона-основы для асептической и неасептической упаковки для жидких пищевых продуктов с длительным и краткосрочным хранением, упаковки сухих продуктов, промышленных товаров и производства одноразовых стаканчиков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ За счет модернизации комбинат нарастит выпуск картона-основы для асептической и неасептической упаковки для жидких пищевых продуктов с длительным и краткосрочным хранением, упаковки сухих продуктов, промышленных товаров и производства одноразовых стаканчиков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Соглашение о реализации инвестпроекта Светогорским ЦБК вчера на полях Балтийского регионального инвестиционного форума (БРИФ) подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор НПАО Тимур Габидуллин. По словам главы региона, модернизация предприятия укрепит продовольственную безопасность и импортозамещение в регионе, так как откроет перед ЦБК выход на новые рынки высокотехнологичной упаковки. Проект предусматривает увеличение производства картона с 112 до 160 тыс. тонн в год к 2032 году, улучшение качественных характеристик продукции и расширение ассортимента упаковочных материалов. В пресс-службе компании уточнили, что инвестиции компания направляет из собственных средств.

За счет модернизации комбинат нарастит выпуск картона-основы для асептической и неасептической упаковки для жидких пищевых продуктов с длительным и краткосрочным хранением, упаковки сухих продуктов, промышленных товаров и производства одноразовых стаканчиков. Улучшение качественных характеристик картона-основы позволит заместить импортные аналоги на внутреннем рынке, подчеркнули стороны соглашения.

НПАО «Светогорский ЦБК» основано в 1887 году. Комбинат производит офисную и офсетную бумагу под брендами SvetoCopy и Ballet, химико-термомеханическую массу и картон для упаковки жидких пищевых продуктов. С 1998 года предприятие принадлежало американской корпорации International Paper (IP). До 2022 года комбинат находился в управлении Sylvamo Corporation — подразделения IP по производству бумаги. В октябре 2022 года актив перешел в собственность российского менеджмента бывшей Sylvamo. Согласно финансовой отчетности предприятия, в 2025 году выручка НПАО снизилась на 10% относительно 2024 года, до 42,1 млрд рублей, а чистая прибыль — на 12%, до 5,3 млрд.

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева называет проект Светогорского ЦБК логичным и своевременным инвестиционным шагом. «После ухода Tetra Pak из России в 2022 году отечественные производители потеряли доступ к технологиям изготовления асептической упаковки и начали развивать собственное производство»,— констатирует аналитик.

Елизавета Стрельцова, руководитель проектов инвестиционно-аналитической группы «ПКР — Investprojects», также считает модернизацию БДМ-1 перспективной. «Поскольку предприятие уже производит картон для упаковки жидких пищевых продуктов, данный инвестпроект расширит и углубит существующие компетенции, не подразумевая освоения новых технологий, что являлось бы фактором риска»,— рассуждает эксперт. Еще один аргумент в поддержку инвестпроекта — собственная обеспеченность сырьем: Светогорский ЦБК выпускает собственную химико-термомеханическую массу (ХТММ), которая применяется в производстве картона.

По данным «ПКР — Investprojects», в 2025 году в сегменте картона для бумажных стаканчиков порядка 85% рынка РФ занимало импортное сырье — главным образом из Китая и Турции. Данный факт создает заметное пространство для импортозамещения. Похожие тенденции отмечаются и в других направлениях применения картона, таких как основа для асептической и неасептической упаковки жидких пищевых продуктов, промышленных товаров и сухих продуктов.

При увеличении выпуска картона до 160 тыс. тонн в год Светогорский ЦБК может обеспечить около 1,5% совокупного российского выпуска бумаги и картона и около 4–5% широкого рынка основных видов картона, полагает госпожа Стрельцова. «Но данное значение не является полноценной конкурентной долей предприятия, поскольку порядка 95% объема производства картона в России приходится на крафт-лайнер и тест-лайнер. Светогорский комбинат, хоть и выпускает указанные виды картона, специализируется на других — более нишевых. В таких отдельных нишах, прежде всего — картона-основы для жидких пищевых продуктов, позиции предприятия существенно выше»,— говорит она.

Учитывая долю СЗФО в производстве бумажной и картонной продукции в России, оценочная доля Светогорского ЦБК на Северо-Западе при увеличении выпуска картона до 160 тыс. тонн может составить порядка 9–10%, предполагает руководитель проектов «ПКР — Investprojects». По оценкам обоих аналитиков, окупаемость инвестиций в модернизацию БДМ-1 при условии собственного финансирования составляет 5–8 лет.

Александра Тен