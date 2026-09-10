Калининградские власти хотят поддержать пострадавших от атак БПЛА продавцов маркетплейсов
Правительство Калининградской области предлагает включить в перечень приоритетных проектов программы льготного микрофинансирования проекты предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на логистические объекты маркетплейсов. Соответствующий проект постановления регионального правительства вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 16 сентября.
В Калининградской области пострадавшим от атак БПЛА предпринимателям предложат льготные микрозаймы
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Речь идет о субъектах малого и среднего предпринимательства, имеющих действующий договор на реализацию товаров через маркетплейс. Право на получение льготной финансовой поддержки предлагается предоставить предпринимателям, понесшим ущерб в результате атак БПЛА начиная с июля 2026 года.
Изменения планируется внести в перечень проектов, на реализацию которых Фонд микрофинансирования Калининградской области предоставляет микрозаймы по пониженной процентной ставке.
В проекте постановления также уточняется понятие маркетплейса. Под ним предлагается понимать цифровую платформу в интернете, на которой независимые продавцы размещают свои товары.