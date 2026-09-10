Калининградские власти хотят поддержать пострадавших от атак БПЛА продавцов маркетплейсов

Правительство Калининградской области предлагает включить в перечень приоритетных проектов программы льготного микрофинансирования проекты предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на логистические объекты маркетплейсов. Соответствующий проект постановления регионального правительства вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 16 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области пострадавшим от атак БПЛА предпринимателям предложат льготные микрозаймы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Калининградской области пострадавшим от атак БПЛА предпринимателям предложат льготные микрозаймы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Речь идет о субъектах малого и среднего предпринимательства, имеющих действующий договор на реализацию товаров через маркетплейс. Право на получение льготной финансовой поддержки предлагается предоставить предпринимателям, понесшим ущерб в результате атак БПЛА начиная с июля 2026 года.

Изменения планируется внести в перечень проектов, на реализацию которых Фонд микрофинансирования Калининградской области предоставляет микрозаймы по пониженной процентной ставке.

В проекте постановления также уточняется понятие маркетплейса. Под ним предлагается понимать цифровую платформу в интернете, на которой независимые продавцы размещают свои товары.

Матвей Николаев