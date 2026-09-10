«ОДК-Климов» стал ответчиком по арбитражному спору на 131 млн рублей

Петербургское АО «ОДК-Климов» стало ответчиком по новому арбитражному спору с требованиями примерно на 131 млн рублей. Иск подала компания «Точка плавления», крупный поставщик литья из жаропрочных сплавов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ОДК-Климов» столкнулся с новым иском на 131 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «ОДК-Климов» столкнулся с новым иском на 131 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ближайшее заседание по делу назначено на 12 октября. Причина предъявления требований в материалах спора не раскрывается.

АО «ОДК-Климов» занимается производством турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ-01 для регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Для каждого лайнера требуется две такие силовые установки.

На этом фоне 10 сентября Объединенная авиастроительная корпорация объявила о планах продвижения Ил-114-300 на индийский рынок. Речь идет о соглашениях о намерениях на поставку 85 региональных самолетов индийским авиакомпаниям и еще до 20 лайнеров для Air Kerala.

Таким образом, потенциальный портфель поставок Ил-114-300 в Индию может составить до 105 самолетов.

Матвей Николаев