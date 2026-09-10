Экс-ректор СГМУ Любовь Горбатова попросила Путина о помиловании

Бывший ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова обратилась к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании. Об этом сообщает «Газета.Ru».

6 февраля 2026 года суд в Архангельске приговорил госпожу Горбатову к двум годам лишения свободы в колонии. Поводом для уголовного дела стала оплата услуг адвоката для сотрудников университета, проходивших свидетелями по делу о мошенничестве. Следствие и суд расценили расходы на юридическую помощь как растрату 1,3 млн рублей.

В своем обращении бывший ректор настаивает на том, что не имела корыстного умысла.

«Я действовала исключительно в интересах вуза и его сотрудников. Никаких корыстных целей не имела и средства не похищала»,— заявила она.

Любовь Горбатова также указала на свои профессиональные заслуги. По ее словам, за 36 лет работы в системе здравоохранения она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

Ходатайство осужденной поддержала комиссия по помилованию Вологодской области. В поддержку ее освобождения выступили представители церковных и общественных организаций, коллеги и ученики. Всего под обращением поставили подписи более 2 тыс. человек.

В прошении экс-ректор также указала на ухудшение состояния здоровья у нее и ее супруга после начала отбывания наказания. Обращаясь к президенту, она попросила о «милосердии и справедливости».

Матвей Николаев