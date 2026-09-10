Долг закрыт ножом

Житель Санкт-Петербурга Алексей Суслов признался, что во время ссоры зарезал пожилую мать и поместил тело в домашнюю морозильную камеру. Выяснилось, что гражданин ранее уже был судим за убийство, а конфликт вспыхнул из-за опасения, что погибшая обнаружит недостачу денег, которые подозреваемый потратил на игровые ставки. Вечером 9 сентября Суслов сам подошел к патрульным росгвардейцам и рассказал о жестокой расправе. Труп пролежал в холодильнике больше двух недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время сотрудниками СКР проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному

Фото: Официальный канал ГСУ СК РФ по СПб В настоящее время сотрудниками СКР проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному

Фото: Официальный канал ГСУ СК РФ по СПб

Главное следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в морозильной камере (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в доме на Ленинском проспекте. По подозрению в совершении преступления задержан ее сын — 43-летний местный житель Алексей Суслов. Петербургская прокуратура поставила ход и результаты расследования на контроль. СКР установлено, что вечером 9 сентября фигурант сам обратился к патрульному наряду вневедомственной охраны Росгвардии и сообщил, что в ходе ссоры в квартире убил свою мать Галину Борисовну, которой на тот момент было 64 года.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», в день трагедии пенсионерка сидела в комнате и пересчитывала деньги. Суслов, проживавший с ней вместе, признался правоохранителям, что испугался того, что она обнаружит дыру в семейном бюджете, поскольку часть средств сын проиграл на ставках.

Инцидент произошел еще 28 августа. Чтобы избежать неприятного разговора, фигурант схватил нож и ударил Галину Суслову не менее пяти раз в живот. Тело спрятал в морозильный ящик.

Кроме того, источники «Ъ Северо-Запад» в правоохранительных органах уточнили, что петербуржец нигде не работает, ранее он уже отбывал срок: его судили за убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище и с применением оружия (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

В настоящее время сотрудниками СКР проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Отметим, что, согласно данным АНО «Центр борьбы с лудоманией» (официальных сведений о реальных масштабах распространенности этой проблемы в РФ нет, но эксперты бьют тревогу, называя ситуацию в стране катастрофической.— «Ъ Северо-Запад»), зависимостью к азартным играм страдают от 2 млн до 2,8 млн человек, из которых 400 тыс. — в патологической форме. 80% игроков — мужчины, 98% зависимых получают психические нарушения, 73,6% имеют суицидальные мысли, 30–40% совершают противоправные действия ради денег, а 84–99% утрачивают самоконтроль.

Андрей Кучеров