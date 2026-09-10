В посольстве РФ удивились реакции Германии на закрытие генконсульства в Петербурге

В посольстве России в Берлине заявили, что удивлены реакцией немецких представителей на предстоящее закрытие генерального консульства Германии в Петербурге и филиалов Института Гете в России. Дипломаты связали решение Москвы с действиями Берлина, которые, по их оценке, привели к ухудшению российско-германских отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия назвала закрытие генконсульства в Петербурге зеркальным ответом на действия Германии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Россия назвала закрытие генконсульства в Петербурге зеркальным ответом на действия Германии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Вызывают удивление сетования некоторых германских представителей, политиков, общественных деятелей и СМИ по поводу предстоящего закрытия Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и филиалов Института Гете в России», — подчеркнули в российском посольстве.

По словам дипломатов, действия Москвы стали зеркальным ответом на шаги Германии по дальнейшему разрушению двусторонних отношений. При этом, отмечают в посольстве, западные политики продолжают говорить о «вопиющей несправедливости» российских решений.

В российском диппредставительстве напомнили, что ранее Германия объявила о закрытии Генерального консульства России в Бонне. Поводом стали обвинения российских государственных структур в причастности к инциденту с неисправным беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа 2026 года.

«Никаких доказательств, никаких аргументов, только привычные рассуждения в стиле "хайли-лайкли" и беспрецедентная по неадекватности реакция, к которой по отмашке Берлина послушно подключились страны Евросоюза», — говорится в сообщении посольства.

В результате, по данным российской стороны, из Германии в «авральном режиме» были выдворены более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей. Кроме того, сотни проживающих в стране россиян лишились доступа к консульским услугам.

Матвей Николаев