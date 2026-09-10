В Псковскую область врачи стали приезжать на работу из Петербурга и Москвы

В Псковскую область для работы в медицинской сфере стали приезжать специалисты из других регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведерников заявил, что дефицит врачей в Псковской области сократился с 52 до 36%

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Ведерников заявил, что дефицит врачей в Псковской области сократился с 52 до 36%

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам главы региона, дефицит врачей в Псковской области удалось сократить с 52 до 36%. При этом вакансии продолжают заполняться в том числе за счет специалистов, переезжающих из других субъектов РФ.

«Вакансии достаточно динамично заполняются, приезжают из других регионов, даже из Москвы, из Петербурга. Поэтому мы рассчитываем, что в течение нескольких лет мы эту задачу решим»,— отметил господин Ведерников.

Помимо привлечения специалистов из других регионов, власти Псковской области реализуют программу поддержки медицинских кадров. Она охватывает весь путь специалиста — от студентов первого курса медицинских вузов до уже состоявшихся врачей.

Матвей Николаев