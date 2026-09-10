Как страховые компании меняют владельцев

В апреле 2022 года группа «Интеросс» в рамках сделки по покупке Росбанка приобрела компании «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни» (теперь «РБ Страхование» и «РБ Страхование жизни»). В декабре того же года частные инвесторы, которые ранее занимали руководящие позиции в инвестиционном фонде Russia Partners, приобрели «АИГ Страховую компанию», а холдинг Finbridge стал владельцем СК «Двадцать первый век».

В июле 2023 года компания «Интерхолдинг» договорилась о покупке 50%+1 акции в дочерних компаниях Allianz Group. В этом же месяце «АльфаСтрахование» объявила о завершении сделки по приобретению 100% «Атрадиус Рус Кредитное страхование» — дочерней компании международной группы Atradius.

В 2024 году «Кардиф», принадлежавшая французской BNP Paribas Cardif, перешла собственность группы российских инвесторов. Осенью «Райффайзен Лайф» вошла в группу «Ренессанс страхование», «ППФ Страхование жизни» была приобретена инвестиционной группой Inweasta. Кроме того, в течение трех лет «Совкомбанк» приобрел компании «Инлайф страхование», «Инлайф страхование жизни», «Хоум Кредит Страхование».

В 2026 году МТС-банк объявил о приобретении «РНКБ Страхование» у ВТБ, Совкомбанк купил «Капитал Лайф» и «Капитал Медицинское страхование», финансовая группа «Свой» — «Кредит Европа Лайф», АО ЦАНЦ — «Абсолют Страхование».

Юлия Пославская