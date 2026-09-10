В Архангельске рецидивиста приговорили к 17 годам колонии за преступление против несовершеннолетней

Архангельский областной суд приговорил 52-летнего жителя Архангельска к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима за особо тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней. Ранее мужчина уже дважды был осужден за преступления против детей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архангельский суд назначил 17 лет колонии ранее судимому за преступления против детей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Архангельский суд назначил 17 лет колонии ранее судимому за преступления против детей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Первый приговор ему вынесли в 1999 году. Тогда суд признал архангелогородца виновным в преступлении против несовершеннолетней девочки и назначил 12 лет лишения свободы. Наказание мужчина отбыл полностью.

В 2015 году его вновь приговорили к девяти годам колонии особого режима за покушение на преступление в отношении другой несовершеннолетней. Потерпевшей была дочь его супруги. Согласно материалам дела, девочка оказала сопротивление, а записанный ею разговор с отчимом помог подтвердить его действия.

После освобождения мужчина находился под административным надзором как ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Несмотря на это, он стал проживать в одной квартире с малолетней родственницей.

Как установил суд, сведения о совместном проживании ребенка с ранее судимым мужчиной поступали в органы опеки от сотрудника полиции, который осуществлял за ним административный надзор. Однако по итогам проверки оснований для принятия мер тогда не нашли.

Позднее мужчину задержали по подозрению в грабеже. В ходе проверки его возможной причастности к преступлению в отношении малолетней родственницы правоохранители получили сведения от его знакомой. Она рассказала, что мужчина неоднократно говорил ей о девочке и высказывал намерение совершить в отношении нее преступление.

Суд признал мужчину виновным в совершении особо тяжкого преступления. Сам подсудимый вину не признал и заявил, что его оговорили.

По приговору Архангельского областного суда мужчина должен провести 17 лет в колонии особого режима. Решение пока не вступило в законную силу.

Матвей Николаев