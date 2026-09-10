Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП под Петербургом

В поселке имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области столкнулись два легковых автомобиля и трицикл. Пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всех пострадавших госпитализировали

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Всех пострадавших госпитализировали

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Авария произошла на трассе А-181. Всех пострадавших госпитализировали.

К месту ДТП направили дежурные смены 6-й и 93-й пожарно-спасательных частей 15-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы.

Карина Дроздецкая