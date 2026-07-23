ЕЦБ взял паузу

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 23 июля не стал менять ставку по депозитам, определяющую курс денежно-кредитной политики (ДКП): она оставлена на уровне 2,25% годовых. Пауза в ужесточении ДКП объясняется тем, что европейский регулятор пока не фиксирует вторичных эффектов энергетического кризиса, то есть заметного подорожания товаров и услуг. Впрочем, последствия роста цен на энергоносители повлияют на состояние европейской экономики уже в ближайшие месяцы. Вероятность ужесточения ДКП на заседании в сентябре оценивается аналитиками как высокая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Heiko Becker / Reuters Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Heiko Becker / Reuters

Европейский центробанк, как и ожидалось, оставил без изменений все три ключевых индикатора:

ставка по депозитам сохранена на уровне 2,25%,

базовая ставка по кредитам — 2,4%,

по маржинальным кредитам — 2,65%.

На прошлом заседании ЕЦБ повысил ставки впервые за почти три года. Решение объяснялось последствиями войны на Ближнем Востоке, прежде всего — увеличением цен на нефть, которое привело к росту инфляции в зоне евро. Хотя сейчас члены совета управляющих обсуждали возможность дальнейшего ужесточения ДКП, решение сохранить ставки на прежнем уровне было принято единогласно, подчеркнула на пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард.

В июне рост цен в еврозоне замедлился: показатель составил 2,8% и оказался минимальным с февраля, то есть с начала военного конфликта на Ближнем Востоке. В мае инфляция оценивалась в 3,2%. Показатель без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) составил в июне 2,4% после 2,6% месяцем ранее.

Быстрого замедления инфляции ЕЦБ не ждет — цены на нефть сейчас существенно выше довоенного уровня. Они продолжают расти с тех пор, как Иран и США нарушили июньское перемирие. Сейчас прогнозы ЕЦБ предполагают инфляцию на уровне 3% в этом году и 2,3% в 2027-м.

Неопределенность остается высокой, при этом не все вторичные эффекты скачка цен на энергоносители проявились в полной мере, следует из релиза ЕЦБ. Речь, поясним, идет о том, что высокие затраты бизнеса на энергию, как правило, приводят к заметному росту цен на многие товары и услуги и в конечном счете вынуждают работников требовать повышения заработной платы, запуская «инфляционную спираль». Сейчас же заметное удорожание товаров и услуг не фиксируется, темпы роста зарплат в Европе продолжают замедляться, а рынок труда остается слабым во многих экономиках региона, в том числе в крупнейшей — в Германии. Вероятно, именно это позволяет ЕЦБ занимать выжидательную позицию. В релизе отдельно подчеркивается, что регулятор будет «внимательно следить» за интенсивностью и продолжительностью энергетического шока, а также его последствиями.

Ожидается, что вторичные эффекты проявят себя уже в ближайшие месяцы и окажут давление на темпы роста европейского ВВП. Уже сейчас индикаторы свидетельствуют о слабой деловой активности в зоне евро.

Композитный индекс PMI (рассчитывается S&P Global) в июне вырос до 50 пунктов с 48,5 пункта в мае. Таким образом, показатель достиг отметки, которая отделяет рост экономической активности от спада. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке дальнейшего увеличения показателя экономисты не ждут.

Аналитики ING и Capital Economics ожидают, что к повышению ставок ЕЦБ вернется уже в сентябре. По их оценкам, решение будет основано на динамике экономических показателей, а не на результатах переговоров США с Ираном. «К сентябрьскому заседанию у нас будет намного больше данных»,— напомнила на пресс-конференции Кристин Лагард. Среди них — изменение ВВП зоны евро во втором квартале, а также инфляция в июле и августе.

Кристина Боровикова