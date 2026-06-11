ЕЦБ поднял ставки на 25 базисных пунктов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Совет управляющих ЕЦБ повысил три ключевые ставки на 25 базисных пунктов — до 2,25%, 2,40% и 2,65% — для стабилизации инфляции на целевом уровне в 2%. Решение вступает в силу 17 июня. Релиз опубликован на сайте ЕЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Heiko Becker / Reuters Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Heiko Becker / Reuters

Согласно новым прогнозам, инфляция в 2026 году ожидается на уровне 3,0%, в 2027 году — 2,3%, в 2028 году — 2,0%. ВВП еврозоны в 2026 году вырастет на 0,8%, в 2027 году — на 1,2%. Это хуже предыдущих оценок. Прогноз пересмотрели из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В пресс-релизе ЕЦБ отмечается, что инструмент защиты трансмиссии остается на вооружении у регулятора. Речь идет о том, что если ставки и дальше будут повышаться, то ЕЦБ будет скупать облигации бедных стран, чтобы выровнять по ним доходность.