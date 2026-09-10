Семьи с двумя детьми в Петербурге смещают спрос в сторону квартир от 60 «квадратов»

С появлением второго ребенка семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области чаще ориентируются на квартиры площадью от 60 кв. м. При этом оптимальным для них становится жилье размером 70–80 «квадратов», следует из исследования ГК «А101».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После рождения второго ребенка семьи в Петербурге чаще выбирают жилье от 60 кв. м

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ После рождения второго ребенка семьи в Петербурге чаще выбирают жилье от 60 кв. м

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Среди семей с одним ребенком 44% рассматривают квартиры площадью 40–60 кв. м. В семьях с двумя детьми ситуация меняется: 70% выбирают жилье площадью от 60 кв. м, а 30% ориентируются на квартиры от 80 кв. м.

«После появления второго ребенка меняется не столько требование к площади, сколько сам сценарий жизни семьи. Возникает вопрос личного пространства детей, хранения вещей, утренних сборов. Дополнительные 10-15 кв. м могут дать гораздо больше, чем кажется: фактически речь идет о возможности получить еще одну полноценную комнату»,— отмечает директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Мария Мартемьянова.

При этом, по словам эксперта, для семей с двумя детьми важен не только общий метраж, но и функциональность пространства. Возможность выделить отдельные спальни и организовать просторную общую зону может оказаться важнее нескольких дополнительных квадратных метров. Грамотная планировка, отмечает госпожа Мартемьянова, способна сделать 60-метровую квартиру комфортнее 70-метровой, если в последней значительная часть площади приходится на длинные коридоры и узкие комнаты.

Одновременно растет интерес семей с детьми к новостройкам в Ленинградской области. По аналитике ГК «А101», год назад их рассматривали для покупки 23% таких семей, сейчас — 31%.

При выборе жилья близость к центру постепенно теряет значение. На первый план выходят качество дома, наличие школы и детского сада, безопасного двора и благоустроенных прогулочных зон.

Матвей Николаев