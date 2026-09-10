Бархатный сезон под ударом

28 человек получили ранения различной степени тяжести вечером 9 сентября в результате атак безэкипажных катеров на морской порт Сочи. На главной городской набережной, где в момент нападения с моря находилось много людей, прозвучал взрыв и начался пожар. В концертном зале «Фестивальный» певица Татьяна Буланова прервала выступление, зрителей вывели в укрытие. В течение всей ночи сочинцы слышали стрельбу и звуки сирен, многие до утра укрывались в убежищах, паркингах и на лестничных площадках многоэтажных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Главная набережная Сочи от аквапарка «Маяк» до Приморского парка закрыта. Рабочие выметают разбитые стекла и отмывают мостовую, отдыхающих на пляжах нет. Такое видео опубликовал в своем канале в Max глава города Андрей Прошунин.

По информации градоначальника, в результате ночной атаки морских дронов курортная инфраструктура пострадала незначительно, необходимо восстановить остекление и элементы нескольких фасадов на набережной. «Уверен, быстро с этим справимся, собственники уже наводят санитарный порядок. Город со своей стороны оказывает необходимое содействие, в том числе в решении вопросов, связанных со страхованием. На остальной территории Сочи обстановка штатная»,— подчеркнул мэр Прошунин. Глава города посетил в детской больнице подростка, получившего травмы во время атаки безэкипажного катера, состояние пострадавшего стабильное.

В лечебных учреждениях Сочи также остаются трое взрослых, которые прошлым вечером оказались на набережной; их самочувствие удовлетворительное. По данным краевого оперативного штаба, всего при атаке на Сочи ранения получили 28 человек, в том числе 2 детей.

Сообщение экстренных служб об угрозе безэкипажных катеров для Сочи и федеральной территории «Сириус» появилось в 21:10 9 сентября. В этот момент в городе включились сирены, граждан попросили покинуть береговую полосу. По словам очевидцев, над морем началась сильная стрельба, затем послышались взрывы. Многие продолжали оставаться на набережной в павильонах, где расположены кафе и магазины.

В 22:25 оперштаб сообщил о том, что на набережной Сочи после атаки безэкипажного катера произошло возгорание, есть пострадавшие. Через час стало известно, что при атаке с моря частично повреждена пляжная инфраструктура и участок набережной. Сигнал тревоги был отменен только утром. Тогда же стало известно, что в концертном зале «Фестивальный» во время тревоги был остановлен концерт Татьяны Булановой, зрители перешли в укрытие.

Певица обратилась к поклонникам в своем Telegram-канале. «Мне очень жаль, что наше выступление пришлось прервать. Но я точно знаю: мы обязательно допоем все то, что не успели, и это будет еще более особенный и душевный вечер»,— написала артистка. Что касается жителей и гостей Сочи, то некоторые из них публиковали в социальных сетях видео о том, как они укрываются от взрывов в убежищах, паркингах и на лестничных площадках многоэтажных домов. «Стекла дрожат, очень страшно»,— комментирует происходящее местная жительница.

По факту атаки на Сочи СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте.

По данным следствия, вооруженные формирования Украины с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне.

Анна Перова, Краснодар