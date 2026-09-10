В Петербурге суд взыскал 8 млн с туроператора за сорванный круиз на Северный полюс

Петроградский районный суд Петербурга взыскал с московской компании-туроператора ООО «Вот Это Да» более 8,4 млн рублей в пользу клиентки, которой не была оказана услуга по круизу на Северный полюс. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристке вернут 8,4 млн рублей за несостоявшийся круиз

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Туристке вернут 8,4 млн рублей за несостоявшийся круиз

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В декабре 2024 года петербурженка заключила с компанией договор на круиз на период с 21 августа по 4 сентября 2025 года стоимостью $72,45 тыс. По курсу на дату оплаты она перечислила туроператору 6,8 млн рублей. В июле 2025 года компания сообщила о невозможности провести круиз и предложила возвращать деньги частями в течение года. В сентябре клиентке вернули только 13 691 рубль.

Туроператор ссылался на санкционные ограничения и отказ французской компании Compagnie du Ponant исполнить договор фрахта ледокола Le Commandant Charcot. Суд не признал эти обстоятельства основанием для освобождения компании от ответственности перед клиенткой.

С компании взыскали 6,8 млн рублей основного долга, 1 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 50 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф 500 тыс. рублей. Кроме того, суд постановил начислять проценты на оставшуюся сумму до полного возврата денег.

Карина Дроздецкая