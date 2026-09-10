Житель Всеволожска предстанет перед судом после пожара в квартире с двумя дочерьми

Во Всеволожске завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в оставлении в опасности двух малолетних дочерей. Об этом 10 сентября сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

По данным следствия, ночью 22 декабря прошлого года мужчина оставил девочек одних в квартире во Всеволожске и запер дверь снаружи. При этом в свободном доступе находились спички и зажигалки.

«В отсутствие взрослых одна из девочек взяла зажигалку и подожгла фрагмент бумаги. Испугавшись огня, ребенок отбросил горящую бумагу в сторону дивана, в результате чего произошло возгорание, и в квартире начался пожар», — говорится в сообщении СК Ленобласти.

В результате пожара младшая из девочек получила термические ожоги и травму дыхательных путей, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. У ее сестры диагностировали ожоги и поражение дыхательных путей средней тяжести.

Следствие завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Матвей Николаев