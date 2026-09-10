Петербург занял первое место в России по числу роботов на предприятиях

Санкт-Петербург занимает первое место в России по количеству роботов, используемых на предприятиях. За семь месяцев 2026 года индекс промышленного производства в городе составил 106,6%, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На город приходится треть выпуска всех беспилотных систем в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ На город приходится треть выпуска всех беспилотных систем в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, в Петербурге работают более 860 крупных и средних промышленных предприятий, в отрасли заняты почти 470 тыс. человек. На город приходится треть выпуска всех беспилотных систем в России.

Вице-губернатор отметил, что развитие промышленности обеспечивают внедрение новых технологий и работа специалистов.

Карина Дроздецкая