Петербург занял первое место в России по числу роботов на предприятиях
Санкт-Петербург занимает первое место в России по количеству роботов, используемых на предприятиях. За семь месяцев 2026 года индекс промышленного производства в городе составил 106,6%, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Поляков.
На город приходится треть выпуска всех беспилотных систем в России
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По его словам, в Петербурге работают более 860 крупных и средних промышленных предприятий, в отрасли заняты почти 470 тыс. человек. На город приходится треть выпуска всех беспилотных систем в России.
Вице-губернатор отметил, что развитие промышленности обеспечивают внедрение новых технологий и работа специалистов.