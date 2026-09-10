Бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева приговорили к 9 годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 76 млн руб. по делу о растрате 7,5 млрд руб. компании. Гособвинение запрашивало для Кушнарева 9 лет и 10 месяцев. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск «Роснано» на 7,5 млрд руб., сообщила Генпрокуратура.

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Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Андрей Кушнарев

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

По версии следствия, с апреля 2013-го по март 2021 года Андрей Кушнарев, занимавший должность управляющего директора по инвестдеятельности «Роснано», и Юрий Удальцов, который работал на руководящих должностях в «Роснано», растратили 7,5 из 12 млрд руб., выделенных на проект по созданию магниторезистивной оперативной памяти (MRAM).

Андрея Кушнарева задержали и арестовали в конце сентября 2024 года. При этом защита утверждала, что бывший топ-менеджер не причастен к вменяемому преступлению. Юрий Удальцов уехал из России в июле 2015 года, когда правоохранительные органы заподозрили его в хищении 6,7 млрд руб. по другому проекту «Роснано». В деле о хищении и растрате госкорпорация выступает потерпевшей стороной.

Подробнее о деле читайте в материале «В оперативную память записали растрату».