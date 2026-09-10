В Стрельне на пять дней ограничат движение по Боровой улице

В поселке Стрельна с 12 по 17 сентября ограничат движение по Боровой улице из-за работ по строительству инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учетом ограничений и следовать установленным указателям объезда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учетом ограничений и следовать установленным указателям объезда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничение будет действовать на участке от улицы Дружбы до Заводской улицы. Движение по Боровой улице от улицы Дружбы до дома №21, литера Б, на улице Коммуны в направлении Заводской улицы будет закрыто.

ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учетом ограничений и следовать установленным указателям объезда. Подробнее об ограничениях можно узнать, перейдя по ссылке.

Карина Дроздецкая