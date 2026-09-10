С бывшего главы спецслужб Киргизии сняли обвинение в попытке госпереворота

Бишкекский суд снял с бывшего главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и еще семерых политиков обвинение в попытке госпереворота. Об этом сообщил Латыпбек Нуралимов — адвокат бывшего спикера киргизского парламента, который также проходит по этому делу, передает ТАСС. Дело переквалифицировали по статье о нарушении избирательного права.

По делу, помимо Камчыбека Ташиева, проходят бывший спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, бывший глава МВД Курсан Асанов, бывший вице-премьер Аалы Карашев и еще четыре политических деятеля республики. В июле их приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и применением пробации на аналогичный период. Прокуратура просила назначить подсудимым по девять лет заключения.

После переквалификации дела приговор изменили. «Назначили 4 года лишения свободы, но применили пробацию (два года), потому что преступление менее тяжкое»,— сказал господин Нуралимов. Кроме того, новая статья не предусматривает конфискацию имущества. По словам адвоката, фигурантов обвинили в нарушении избирательного права, поскольку они «попытались досрочно провести выборы». Камчыбек Ташиев вину не признает.

В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должности главы ГКНБ. Незадолго до этого господин Ташиев вошел в число 75 чиновников и общественных деятелей, подписавших обращение о том, чтобы провести досрочные президентские выборы. Вскоре после отставки главы ГКНБ должностей лишились главы МЧС, Минприроды, Минтранса, Минздрава и заместитель председателя кабинета министров.