Экс-главу спецслужб Киргизии приговорили к четырем годам за попытку госпереворота

Первомайский районный суд Бишкека огласил приговор по делу о попытке госпереворота, обвиняемыми по которому проходили высокопоставленные киргизские чиновники. Бывший вице-премьер и экс-глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев получил четыре года лишения свободы с конфискацией имущества и применением пробации на аналогичный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камчыбек Ташиев

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Камчыбек Ташиев

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Такие же сроки получили экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Еще пятеро человек признаны виновными по статье о злоупотреблении служебным положением — суд установил для них пробационный надзор на три года.

В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должности главы ГКНБ. Незадолго до этого господин Ташиев вошел в число 75 чиновников и общественных деятелей, подписавших письмо с просьбой провести досрочные президентские выборы. Вскоре после отставки главы ГКНБ должностей лишились главы МЧС, Минприроды, Минтранса, Минздрава и заместитель председателя кабинета министров.